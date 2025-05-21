Первый реактор для атомного ледокола изготовили в Подольске

Изготовление первой реакторной установки для атомного ледокола «Россия» завершили на заводе «ЗиО-Подольск» машиностроительного дивизиона «Росатома». Самый мощный в мире судовой реактор назвали в честь русского богатыря Ильи Муромца.

На церемонии в Совете Федерации команду по завершению работ изготовления первого РИТМ-400 дали спикер Валентина Матвиенко и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Изготовленные на заводе в Подольске реакторы РИТМ-400 установят на самом мощном в мире атомном ледоколе. Оборудование позволит колоть льды толщиной более четырех метров.

Всего на предприятии будет сделано два таких реактора. Следующую установку назовут Добрыня Никитич. Ее изготовление завершат в течение двух месяцев.

«Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу „Россия“ покорить суровые льды Арктики», — отметил Алексей Лихачев.