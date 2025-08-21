С сентября MAX станет обязательным для предустановки на все устройства в России

С 1 сентября 2025 года предустановка приложения MAX станет обязательной для всех устройств и заменит VK Мессенджер. Об этом сообщила пресс-служба правительства после подписания соответствующего распоряжения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Мессенджер MAX будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты», — подчеркнули в кабмине.

Кроме того, с 1 сентября магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройствах с операционными системами iOS и HyperOS. Сейчас RuStore уже предустанавливается на гаджетах с Android и HarmonyOS.

Также с 1 января 2026 года на все телевизоры с функцией Smart TV будет предустановлена программа «Лайм HD TV».

Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Храпунова рассказала, что код для входа на «Госуслуги» через MAX будет действовать только в России. У государства высокий уровень доверия к периметру защиты мессенджера.