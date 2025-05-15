Рунет лег? Масштабный сбой обрушил банки, связь и нейросети

Сбои в работе связи и сервисов произошли по всей России

Вечером в четверг, 15 мая, в Рунете произошел масштабный сбой, затронувший работу банков, операторов связи и популярных онлайн-сервисов. Это следует из данных профильного сайта Downdetector .

Сбои зафиксированы у таких компаний, как «МегаФон», МТС, «Ростелеком», Яндекс Пэй, ВТБ, Альфа-банк и других крупных игроков отечественного сегмента интернета. Пользователи жаловались на перебои в доступе к интернету, онлайн-банкингу и мобильной связи.

По данным Downdetector, проблемы начались ближе к полудню по московскому времени. Они затронули не только российские, но и зарубежные платформы.

В частности, отмечаются неполадки в работе видеохостингов и нейросетевых сервисов. Судя по информации Downdetector, не работают пока у многих россиян «Кинопоиск», сервис «Вконтакте», игровая платформа Steam. Наблюдаются проблемы и с доступом к DeepSeek, китайской нейросети.

Причины сбоя пока не озвучивались. Представители компаний официальных заявлений не делали, однако в некоторых случаях работу систем уже начали восстанавливать.

В пресс-службе МегаФон 360.ru сообщили, что сеть компании работает штатно.

Ранее блокировкой Telegram по всей России пригрозила Екатерина Мизулина. С таким заявлением общественница выступила на фоне конфликта с объявленным в розыск блогером Гасановым.