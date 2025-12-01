В Санкт-Петербурге произошел массовый сбой мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на массовый сбой в работе мобильного интернета. Информацию об этом опубликовал ресурс Downdetector .

С проблемами столкнулись пользователи всех мобильных операторов. От абонентов МТС поступило 11% жалоб, «Билайна» — 10%, «Т-Мобайл» — 7%, YOTA — 5%.

Недоступны оказались большинство мессенджеров, а также различные сайты и приложения. Без ограничений работают только приложения из «белого списка» Минцифры.

Сбой начался после объявленной утром 1 декабря воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что массовый сбой произошел в работе WhatsApp* в России. Сообщения не отправлялись ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.