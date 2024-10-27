Лишь пять стран переживут ядерную зиму

Risk Analysis: лишь пяти странам на Земле не грозит гибель в случае ядерной зимы

У стран, окруженных океаном, больше шансов пережить ядерную зиму, выяснили ученые из новозеландского Университета Отаго. Они перечислили пять государств с наиболее благоприятными условиями, сообщил журнал Risk Analysis .

Специалисты смоделировали последствия ядерного конфликта в северном полушарии. По их подсчетам, после взрывов случится выброс около 150 тераграммов сажи в атмосферу. Это приведет к дефициту солнечного света и снижению температуры воздуха.

Пострадает, в первую очередь, сельское хозяйство. Мировое производство продуктов сократится на 80%, а в некоторых странах изменившийся климат и загрязнение воздуха сделают территории полностью непригодными для выращивания растений.

В наилучшем положении окажутся государства, защищенные природными барьерами, например, водой. Ученые заявили, что у Австралии, Новой Зеландии, Исландии, Соломоновых островов и Вануату больше шансов пережить ядерную зиму.

Группа американских ученых ранее вычислила, что ядерная война между Россией и США обернется чередой муссонов и сильным похолоданием. Землю окутают облака сажи, которые рассеются лишь за 10 лет.