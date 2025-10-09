В России зафиксировали рост кибератак на критическую информационную инфраструктуру

Число атак на информационную инфраструктуру России выросло в четыре раза

В 2025 году число преступлений против объектов критической информационной инфраструктуры России увеличилось почти в четыре раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

«Количество преступлений в отношении объектов критической информационной инфраструктуры увеличилось почти в четыре раза», — заявили в аппарате.

В Совфеде добавили, что число киберпреступлений против несовершеннолетних и инвалидов также увеличилось.

«Несмотря на снижение в 2025 году динамики прироста количества дистанционных краж, компьютерных преступлений и мошенничеств, их количество остается стабильно высоким. Растет число совершенных в отношении уязвимых слоев населения преступных деяний, в первую очередь несовершеннолетних и инвалидов», — добавили в Совфеде.

Ранее депутат Антон Свинцов заявил, что массовые кибератаки являются элементом гибридной войны против России.