Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Свинцов в интервью « Постньюс » назвал кибератаки на российскую инфраструктуру частью гибридной войны, развернувшейся против РФ.

По его словам, многие аналитики — как гражданского, так и военного профиля — согласны, что страна подвергается воздействию гибридной войны.

«Один из элементов гибридной войны — это кибервойна: попытки вывести из строя гражданскую инфраструктуру и попытки похитить критические чувствительные данные о состоянии промышленных объектов», — отметил депутат.

В качестве контрмеры Свинцов предложил ускоренный переход на отечественные разработки программного обеспечения и коммуникационного оборудования, включая электронную почту, мессенджеры и платформы видеосвязи.