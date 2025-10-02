В России увеличили объемы переработки радиоактивных отходов

«Наша важнейшая задача — максимально полная переработка отработавшего ядерного топлива. Мы извлекаем из него все полезные вещества, пускаем их во вторичный оборот, а все, что не может быть использовано, надежно храним», — заявил он.

Печь установили прямо в действующем цехе, что позволило сэкономить время и средства не в ущерб безопасности. Отходы будут остекловывать — этот метод сегодня считается самым эффективным и экологичным.

Сегодня в России скопилось до 30 тысяч тонн отработанного ядерного топлива. При этом из него по-прежнему можно извлекать ценные компоненты для повторной работы, а доля настоящих отходов не превышает 4%.

После торжественных речей прозвучала команда на запуск оборудования. Участники поочередно повернули переключатели, и первый слив расплавленной стекломассы отправился в контейнер.