В России разработали аналог антиклещевого препарата для собак «Бравекто»

Отечественный препарат для защиты собак от кровососущих насекомых «Рабектра» начали поставлять в торговые точки и на маркетплейсы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию-разработчика «Промомед — Здоровье животных».

Действующее вещество «Рабектры» — МНН «Флураланер», такое же, как в популярном импортном препарате «Бравекто». Его используют для профилактики блох и клещей у собак.

В линейке есть мягкие жевательные таблетки со вкусом говядины в пяти дозировках: 112,5 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг и 1400 мг.

«В ходе регистрации лекарственное средство прошло все необходимые доклинические и клинические исследования, подтвердив биоэквивалентность оригинальному препарату „Бравекто“, — отметили в компании.

Ранее Минсельхозпрод Подмосковья сообщил, что за первое полугодие 2026 года ветеринары региона сделали прививки 128,6 тысячам животных. Из них 85,2 тысячи — собаки и 43,4 тысячи — кошки.