Более 128 тысяч домашних животных привили в Подмосковье за полгода

С начала года ветеринары Подмосковья сделали прививки 128,6 тысячи животным, из которых 85,2 тысячи — собаки и 43,4 тысячи — кошки. Особое внимание профилактике инфекций уделяется в теплое время года, когда владельцы чаще вывозят питомцев на дачи, путешествуют с ними или выгуливают в местах скопления других животных.

Как сообщили в Минсельхозпроде региона, в госветклиниках доступны комплексные вакцины против широкого спектра заболеваний. Собакам предлагают защиту от бешенства, чумы плотоядных, аденовирусов, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза. Кошек прививают от бешенства, панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза.

Регулярная иммунизация формирует стойкий иммунитет. Опасные вирусы могут проникнуть в дом даже через уличную обувь хозяев, поэтому вакцинация рекомендована всем питомцам независимо от частоты прогулок.

Особый акцент ветеринары делают на борьбе с бешенством — смертельно опасным заболеванием, общим для животных и человека. В государственных клиниках Подмосковья прививку от этой инфекции можно сделать бесплатно отечественным препаратом «Рабикан». Кроме того, мобильные комплексы Госветслужбы регулярно выезжают в населенные пункты и садоводческие товарищества, их график публикуется на портале «Мой АПК». Там же размещены контакты и режим работы всех стационарных ветучреждений, что позволяет владельцам заранее выбрать удобное место для визита.