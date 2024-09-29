В России произошел массовый сбой в работе TikTok

Неполадки начались поздно вечером 28 сентября. Около 40% пользователей в России пожаловались на сбой в работе мобильного приложения, 32% не смогли открыть сайт, 17% заявили об общем сбое и 8% сообщили о проблемах в работе личного кабинета.

Пик обращений пришелся на полночь, когда сервис принял 3901 жалобу на TikTok. Затем количество обращений стало сокращаться. Чаще остальных на платформу жаловались жители Тверской области, которые подали 5% обращений. Из Санкт-Петербурга и Нижегородской области поступило 4% жалоб, из Москвы и Подмосковья — 3%.

Минувшим летом Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по мониторингу и на 750 тысяч за не размещение предусмотренных законов сведений. Незадолго до этого платформа согласилась с требованиями властей и удалила больше тысячи запрещенных материалов.