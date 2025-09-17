В России появится аналог терминала Starlink

В России создадут аналог американской системы Starlink. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Скоро дадим свой терминал», — заявил он в эфире «Соловьев LIVE».

Так он ответил Владимиру Соловьеву, который заявил, что российские войска, как и ВСУ, применяют терминалы, созданные в США.

Starlink обеспечивает доступ в интернет по всему миру. Эта система принадлежит компании SpaceX, которую возглавляет Илон Маск. Украинские военные активно применяют Starlink в зоне боевых действий. Терминалы им поставляют западные союзники.

Российские войска систематически обнаруживают и уничтожают станции Starlink на территории СВО. По словам украинского вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ВСУ используют более 50 тысяч терминалов спутниковой связи.

Ранее Starlink перестал работать по всей линии фронта на Украине. Неполадки также зафиксировали в странах Европы и Азии, в США и Канаде.