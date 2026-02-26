В России появился первый отечественный робот-хирург

В России зарегистрировали отечественный аналог хирургического робота «да Винчи». Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, технику уже могут поставлять в медицинские учреждения для повышения скорости лечения пациентов.

«Зарегистрирована новая роботизированная установка для хирургии. Она может поставляться в медицинские организации, как в региональные, так и федеральные», — заявил он.

Министр уточнил, что робота в первую очередь начнут поставлять в учреждения, где требуется развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря первому роботу-хирургу увеличится скорость лечения и темпы выздоровления пациентов, подчеркнул Мурашко.

Врач Борис Камшилов объяснял точность работы робота-хирурга станком ЧПУ. С его помощью можно выполнить самые сложнейшие операции.