Врач Камшилов объяснил точность работы робота-хирурга станком ЧПУ

В медицинском центре Кургана, носящем имя Илизарова и являющемся ведущим ортопедическим учреждением России, специалисты показали, как роботизированный хирургический аппарат становится незаменимым помощником в проведении сложных хирургических вмешательств. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

С помощью робота-хирурга можно выполнить сложнейшие операции. Это одна из самых современных техник в России.

«Это станок с ЧПУ (числовое программное управление. — прим. ред.). Когда хирург подготовил операционное поле, открыл доступ к костям, все опилы совершает робот. Это как точный инструментарий, когда вытачивается с помощью станка ЧПУ», — пояснил заведующий отделением № 7 центра Илизарова Борис Камшилов.

Кажется, будто робот полностью автономен в выполнении операций на коленном суставе, однако роль врачей остается критически важной: они контролируют точность программирования и соблюдение временных рамок процедуры. Тем не менее, такой интеллектуальный инструмент не может полностью заменить хирурга, а скорее служит расширением их профессионального арсенала.

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