В России начали сборку первых серийных двигателей ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация начала серийное производство двигателей ПД-8 для самолетов «Суперджет». Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Глава департамента продаж двигателей ОДК Екатерина Рухлова уточнила, что для модернизации производства корпорация ввела около 100 новых станков и установок.

«Наши двигателестроители сделали то, что казалось невозможным. Всего за шесть лет создали новый авиационный двигатель ПД-8. При разработке силовой установки внедрили 17 новых технологий», — добавила она.

Генеральный директор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов подчеркнул, что завод уже изготовил первые моторокомплекты. В ближайшее время их поставят для установки импортозамещенных «Суперджетов».

«Производственные мощности готовы к высокому темпу работ и выстроятся с учетом потребностей заказчика. Наша цель — улучшать процесс изготовления», — заключил гендиректор предприятия.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов назвал авиакомпании, которые первыми получат SJ-100 с ПД-8.