В России могут ограничить работу зарубежных сервисов для коммуникации

Президент России Владимир Путин передал правительству поручение подумать насчет дополнительных ограничений на использование коммуникационных сервисов из недружественных стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — указали в президентской администрации.

Ранее в Госдуме анонсировали разработку национального многофункционального сервиса, с помощью которого можно будет удостоверять личность цифровым ID.

Представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал идею о появлении национального мессенджера в стране. По его словам, эта программа должна быть конкурентоспособной и не уступать зарубежным аналогам.