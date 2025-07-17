Президент России Владимир Путин передал правительству поручение подумать насчет дополнительных ограничений на использование коммуникационных сервисов из недружественных стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах», — указали в президентской администрации.
Ранее в Госдуме анонсировали разработку национального многофункционального сервиса, с помощью которого можно будет удостоверять личность цифровым ID.
Представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал идею о появлении национального мессенджера в стране. По его словам, эта программа должна быть конкурентоспособной и не уступать зарубежным аналогам.
На Украине корги попыталась защитить хозяина от мобилизации
Бросил умирать в ванной. Мужчину задержали на Кубани за попытку убить жену
Дочь Заворотнюк призналась, что будет смотреть ремейк «Моей прекрасной няни»
Исправность домофонов в 22 жилых домах проверили в Истре
Бойца «Ахмата» обвинили в пьянстве и приставании к девушкам в ЛНР
В России могут ограничить работу зарубежных сервисов для коммуникации
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте