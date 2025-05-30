Песков высказался об идее создания национального мессенджера
Песков: национальный мессенджер должен быть конкурентоспособным
Представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал идею о появлении национального мессенджера в России, однако программа должна быть конкурентоспособной. Его процитировало РИА «Новости».
«Появление национального мессенджера — это очень здорово. При условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам», — сказал он.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский анонсировал разработку национального многофункционального сервиса, с помощью которого можно будет удостоверять личность цифровым ID. Парламентарий отмечал, что новое приложение станет универсальным решением, сочетающим коммуникационные возможности мессенджеров с функционалом госуслуг.
В рамках проекта решили объединить образовательные чаты и сервисы на национальной платформе. Как пояснил Боярский, такая мера позволит россиянам отказаться от бумажных документов.
Ранее эксперт в области цифровой экономики Арсений Щельцин назвал бесперспективным создание нового российского мессенджера. По его словам, проект не выдержит конкуренции внутри страны.