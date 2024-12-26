В России могут начать штрафовать за VPN. Зачем это нужно?

Штрафы за использование VPN — это хорошая идея. Таким мнением с 360.ru поделился директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«В целом — это хорошая инициатива, потому что VPN бывают разные, и некоторые потенциально опасны для пользователей, потому что находятся в других странах и носят в себе риски заражения устройства, компрометации данных на устройстве. Поэтому это вполне себе нормальная история», — объяснил специалист.

Он добавил, что отслеживать использование VPN, скорее всего, будут операторы связи.

«Есть уникальный номер пользователя, уникальный номер абонента. Соответственно, по нему будет идентифицироваться, что человек использует стороннее нелегитимное подключение», — рассказал эксперт.

Если VPN использует ребенок, то штраф придет родителю.

«Здесь как раз маме надо общаться с ребенком, объяснять ему, что можно, что нельзя», — подчеркнул Дворянский.

По его мнению, пока речь идет о частичных ограничениях. Говорить о сумме штрафа и о том, за использование какого именно VPN будут наказывать, еще рано.

Введение штрафов за применение VPN допустили IT-эксперты, сообщило Hi-Tech Mail. По данным специалистов, система может заработать аналогично штрафам за нарушение ПДД.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet Герман Клименко предложил усилить блокировку VPN-сервисов, а не вводить личную ответственность за их использование.