Основатель LiveInternet Клименко предложил усилить блокировку VPN-сервисов

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с ИА НСН высказал мнение, что для ограничения доступа пользователей к запрещенным интернет-ресурсам государству следовало бы усилить блокировку VPN-сервисов, а не вводить личную ответственность.

Согласно проекту приказа Роскомнадзора, все лицензированные операторы связи должны будут предоставлять ведомству информацию об интернет-пользователях, посещающих заблокированные в России сайты. Эту задачу операторам предстоит решать с помощью технических средств противодействия угрозам, установленных на их сетях с 2019 года.

Клименко считает, что эта мера облегчила бы Роскомнадзору анализ трафика.

Сегодня существуют VPN-сервисы, которые скрывают от операторов, на какие сайты заходил пользователь. Вероятно, Роскомнадзор заинтересован в оценке своей эффективности, что вполне логично. Хотя использование VPN для обхода блокировок формально не разрешено, само посещение заблокированных ресурсов не карается законом. Возможно, Роскомнадзор пытается оценить масштабы присутствия россиян в запрещенных соцсетях, добавил он.