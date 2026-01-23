В России допустили появление отечественных нанопроцессоров к 2030 году

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в беседе с ИА НСН сообщил, что российские процессоры будут отставать от международных аналогов, однако их производство планируется запустить к 2030 году.

В России принята новая стратегия развития микроэлектроники, которая предусматривает создание специальной мегакорпорации. Государство намерено инвестировать один триллион 250 миллиардов рублей в строительство заводов и развитие инфраструктуры.

Основная цель — начать производство чипов по техпроцессу 28 нанометров и ниже к 2030 году. Руководителем проекта назначен бизнесмен Денис Фролов, владелец компании «Байкал Электроникс».

«Выделяемые ресурсы должны дать толчок для того, чтобы развитие шло в нужном направлении. Я думаю, что к 2030-му году удастся достигнуть необходимых показателей и, возможно, даже и превзойти их», — сказал Тимошенко.