В России анонсировали создание супермощного квантового компьютера

Росатом: в России к 2030 году создадут компьютер мощностью свыше 100 кубитов

В 2024 году российские разработчики презентуют квантовый компьютер на 50 кубитов. Устройство вдвое мощнее создадут к концу десятилетия, сообщил РИА «Новости» сооснователь Российского квантового центра, советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

«Мы сейчас готовим карту до 2030 года, и там будут планы по квантовому компьютеру больше чем 100 кубитов», — объявил он.

Юнусов напомнил, что в конце прошлого года презентовали квантовый компьютер мощностью 20-25 кубитов. Осенью, по его словам, выйдет устройство на 50 кубитов.

Ученые Российского квантового центра и Физического института РАН представили прототип квантового компьютера на ионах в 2021 году. На ПМЭФ-2024 в начале июня Росатом смоделировал технологические решения второй половины XXI века, в том числе квантовый компьютер с передачей данных со скоростью света.