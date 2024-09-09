Ученый Моисеев назвал нереальным пилотируемый полет на Марс в 2028 году
Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что первый пилотируемый полет на Марс запланирован на 2028 год. В беседе с ИА НСН свое мнение высказал глава Института космической политики Иван Моисеев.
Эксперт назвал нереальными сроки, указав на отсутствие технологий для отправки на красную планету.
«Только автоматы — их, пожалуйста, но человека нельзя», — высказался ученый.
По его словам, подобные заявления списывают на эмоциональный подход и подъем настроения Маска. На самом деле человека смогут отправить на Марс лишь в следующем веке, предположил Моисеев.
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