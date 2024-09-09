Ученый Моисеев назвал нереальным пилотируемый полет на Марс в 2028 году

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал, что первый пилотируемый полет на Марс запланирован на 2028 год. В беседе с ИА НСН свое мнение высказал глава Института космической политики Иван Моисеев.

Эксперт назвал нереальными сроки, указав на отсутствие технологий для отправки на красную планету.

«Только автоматы — их, пожалуйста, но человека нельзя», — высказался ученый.

По его словам, подобные заявления списывают на эмоциональный подход и подъем настроения Маска. На самом деле человека смогут отправить на Марс лишь в следующем веке, предположил Моисеев.