В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали доступ к Google и Apple

В Роскомнадзоре опровергли сведения о каких-либо ограничениях работы GitHub, Google и Apple на территории России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», — заявили в РКН.

Кроме того, крупнейшие ресурсы открытого кода GitHub и официальный портал Apple открываются на территории России. До этого к ним целый час невозможно было подключиться. С проблемой столкнулись также пользователи, пытавшиеся зайти на сайты Google и Samsung.

Ранее ссылки Telegram формата t.me перестали открываться в браузерах по всему миру. Сбой никак не связан с блокировками Роскомнадзора или российскими провайдерами. Адрес больше не работает из-за ограничений доменной зоны, принадлежащей Черногории.