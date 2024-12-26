В РКН высказались о возможности штрафов за использование VPN

Роскомнадзор: штрафы за использование VPN-сервисов в России вводить не будут

В России не будут вводить штрафы за использование VPN-сервисов. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

В четверг в Сети и СМИ появились сообщения о возможности усиления мер по ограничению использования VPN. Якобы это может произойти в случае вступления в силу приказа об обязанности операторов передавать службе данные о пользователях, посещающих заблокированные сайты.

«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», — подчеркнули в ведомстве.

Служба призвала не распространять фейки и публиковать только проверенные данные.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский ранее назвал «хорошей идеей» возможное введение штрафов за использование VPN.