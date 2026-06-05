В рамках ПМЭФ-2026 представили российские очки дополненной реальности

На Петербургском международном экономическом форуме специалисты Skadi Technologies продемонстрировали новые российские очки дополненной реальности. Функционирование устройства основано на технологиях искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, написало издание Hi-Tech Mail.
Гаджет обладает рядом возможностей. В частности, он поддерживает функцию пешей навигации и систему активного перевода для общения. Ожидается, что устройство будет поддерживать более десяти языков, включая английский, китайский и японский. Кроме того, с помощью очков можно будет слушать музыку.
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