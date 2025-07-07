В работе Telegram снова произошел масштабный сбой

В понедельник, 7 июля, в Telegram снова произошел масштабный сбой. Пользователи мессенджера в нескольких регионах начали жаловаться на работу приложения. Информацию об этом опубликовал ресурс Downdetector .

По данным сервиса, за последний час на сбои в Telegram поступило больше 2700 жалоб. У владельце аккаунтов не загружается приложение и не приходят сообщения.

Сбои наблюдаются в Москве и Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

Предыдущий масштабный сбой в Telegram произошел в субботу, 5 июля. Приложение зависало, не загружались медиафайлы. Проблемы с мессенджером продлились несколько часов.