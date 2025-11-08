В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбои в работе мессенджера

Российские пользователи Telegram утром 8 ноября начали жаловаться на сбои в работе мессенджера. Об этом следует из данных портала Downdetector .

У некоторых не открывались медиафайлы как в чатах, так и в каналах. Похожая ситуация наблюдалась с видеороликами — они не загружались.

По данным сервиса «Сбой.рф», за последние несколько часов количество жалоб достигло 115. Из них 21% приходятся на Москву, на Красноярский край — 12%, на Иркутскую и Новосибирскую области — по 8%.

«Не открывается веб-версия, не отправляет фото и видео, показывает вечное соединение», — рассказали о проблемах пользователи.

Роскомнадзор в конце октября сообщил, что вводил ограничения в работе Telegram и WhatsApp* на юге России — для противодействия мошенникам и преступникам, вымогающим деньги у граждан и вовлекающим их в террористическую и диверсионную деятельность.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.