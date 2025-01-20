В Приморье создали первый в России шредер, способный переработать многоэтажный дом

Житель Приморья создал первый в РФ измельчитель строительного мусора

Предприниматель из Приморья Илья Голдаев создал первый в России промышленный измельчитель для переработки строительного мусора производительностью до 50 тонн в час. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Отечественный шредер может справиться с деревьями, бетоном и даже утилизировать целый многоэтажный дом», — отметили власти Приморья.

Всего одна машина способна переработать пятиэтажное здание за две недели.

Речь идет об аналоге немецкого устройства. Шредер, который разработал Голдаев, может перерабатывать во вторичный щебень строительные железобетонные отходы, которые остаются после сноса зданий.

Он способен помочь в восстановлении территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Измельченный асфальт можно будет использовать для строительства новых дорог, а раздробленный кирпич применять как наполнитель для бетона.

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