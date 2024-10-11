Российские разработчики представили систему автопилота для сельхозтехники

Российский автопилот для сельскохозяйственной техники представили на «Агросалоне 2024» в Красногорске. Водителю трактора или комбайна можно будет просто сидеть в кабине и следить за работой системы.

По данным экспертов, такая техника способна ускорить работу в поле на 20%. Разработчики отметили, что автопилот уже сегодня работает лучше механизаторов. В частности, он четко держит линию при работе.

«Машина ездит максимально эффективно по наименьшему пути. Путь наименьший — меньше расхода материалов. Это ГСМ, семена, удобрения и так далее. Все просто, на самом деле», — пояснил коммерческий директор компании «Итэлма» Денис Дудкин.

На выставке представили первый сенсор для отслеживания навигационных сигналов, созданный в России. Благодаря ему можно точно определять местоположение, скорость и время.

«Весь программно-аппаратный комплекс, начиная от электроники, механической части, и [заканчивая] внутренними ПО, разработан нашими российскими инженерами», — отметил гендиректор компании Игорь Гречкин.

С помощью такой системы можно выполнять любую работу в поле — сеять пропашные культуры, сажать овощи, закладывать сады и виноградники. Технологии XXI века приходят и в сельское хозяйство.