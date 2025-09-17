В пресс-службе «Авито» опровергли сообщения о техническом сбое

«Все работает в штатном режиме», — заявили там.

При этом, по данным сервиса Downdetector, за прошедшие сутки зафиксировали более 2,5 тысячи жалоб на работу сайта. Активнее всего пользователи сообщали о сбоях с 10:00 до 11:00 по московскому времени, число жалоб на пике доходило до 878. У 61% пользователей не работал сайт, у 28% — мобильная версия.

Накануне в интернете запускали фейк о сбоях в работе мессенджера MAX, однако тот же Downdetector зафиксировал не более 160 единовременных жалоб при отсутствии самих технических проблем.