В порту Владивостока начали осматривать грузы с помощью машинного зрения

Владивостокский морской порт первым в России внедрил систему досмотра прибывающих контейнеров с помощью машинного зрения. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной компании Fesco , которой принадлежит объект.

Выглядит система как аппарат с камерами, установленный на причале. Цифровое зрение считывает всю необходимую информацию: номер, пломбы, трафареты, повреждения и другое. Кроме того, оно позволяет очертить все поверхности внутри контейнера.

«Вся программная часть разработана с использованием отечественного ПО», — подчеркнули в компании.

Ранее сотрудники ФСБ и таможенники не пропустили в Россию 1,5 тонны кокаина, которые попытались ввезти через порт Санкт-Петербурга в ящиках из-под бананов.