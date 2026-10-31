В Петербурге предложили создать институт взаимодействия человека и ИИ

Правозащитник Алексей Козырев выступил с инициативой создать в Петербурге институт взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Об этом он рассказал в беседе с «Петербургским дневником» .

По его словам, идею поддержало Бюро всемирного форума «ГлоРис-26», после чего к обсуждению подключились восемь известных систем искусственного интеллекта из США, Китая, Европы и России. Они помогли разработать «правила игры», позволяющие начать создание будущего института.

Принято решение рекомендовать направить материалы проекта в Организацию Объединенных Наций с предложением поддержать петербургскую инициативу либо рассмотреть возможность ее дальнейшего развития под эгидой ООН.

Прием кандидатур на роль уполномоченного по взаимодействию человека и ИИ завершится 17 ноября. Требования к кандидатам и положение о выборах в ближайшие дни появятся на официальном сайте форума «ГлоРис-26». По словам инициаторов, если все пойдет по плану, 20 ноября первый уполномоченный сможет приступить к работе.