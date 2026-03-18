В Орле выставили на продажу автопоезд с малолитражной «Окой» в роли тягача

На продажу в Орле выставили необычный автопоезд — в роли тягача выступает малолитражный автомобиль «Ока» — ВАЗ-1111 2003 года выпуска. Подробности сообщил журнал Motor .

По заверению продавца, пробег машины составляет 21 тысячу километров. К трехдверному хэтчбеку прилагается одноосный прицеп, сделанный из задней половины кузова такой же «Оки». Стоимость автопоезда — 350 тысяч рублей.

Авторы материала предположили, что подобный комплект подойдет для дальних путешествий. В прицеп можно загрузить багаж, он, как и тягач, оснащен рейлингами.

«Ока» оснащена двухцилиндровым двигателем мощностью 33 лошадиных силы, в комплекте — четырехступенчатая механическая коробка передач и передний привод.

