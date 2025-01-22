В ОЭЗ «Технополис Москва» придумали новый способ маркировать стройматериалы

В особой экономической зоне «Технополис Москва» разработали новый робототехнический комплекс для работы в сфере строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Производственно-инжиниринговая компания и производитель промышленных роботов совместными усилиями разработали высокотехнологичного робота для маркировки строительных материалов со специальным захватывающим устройством», — рассказал он.
Перед разработчиками стояла непростая задача. Робот должен был наносить этикетки на формируемые пакеты гипсокартона не более чем за 50 секунд, при этом не повреждая продукт и саму наклейку. Вместе со студентом университета «Станкин» компания-разработчик создала также специальный софт для робота, интегрировав его в производственную систему заказчика.
Размещение производств в ОЭЗ дает предприятиям много преимуществ, в частности налоговые льготы и широкие возможности для совместных инновационных проектов.
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