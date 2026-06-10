Профессор Юрасов рассказал, что устройства с литий-ионными аккумуляторами наиболее чувствительны к жаре

Летом возрастает риск возгорания бытовой техники из-за перегрева электронных компонентов и аккумуляторов. Высокая температура окружающей среды ухудшает отвод тепла, что может привести к работе устройств в предельных режимах. Об этом рассказал профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов в интервью Life.ru .

По словам специалиста, наиболее чувствительны к жаре устройства с литий-ионными аккумуляторами: смартфоны, ноутбуки, пауэрбанки, электросамокаты и электровелосипеды. Такие аккумуляторы работают в определенном температурном диапазоне.

При перегреве внутри элемента ускоряются химические реакции, выделяется дополнительное тепло, и структура внутренних компонентов начинает деградировать. В результате может произойти тепловой разгон, при котором аккумулятор начинает нагревать сам себя, что приводит к выбросу горячих газов, задымлению и воспламенению.

Особенно опасны ситуации, когда аккумуляторные устройства оставляют под прямыми солнечными лучами, в закрытом автомобиле или на застекленном балконе. Дополнительный нагрев во время зарядки создает еще большую нагрузку на аккумуляторные элементы и систему управления питанием.

Повышенного внимания требуют и зарядные устройства. В жаркую погоду охлаждение электронных компонентов становится менее эффективным. Если используются некачественные зарядные устройства или поврежденные кабели, возрастает вероятность перегрева отдельных элементов схемы и выхода их из строя.

Также стоит быть осторожными с удлинителями и сетевыми фильтрами, на которые летом подключают сразу несколько приборов: вентиляторы, мобильные кондиционеры, зарядные станции и бытовую электронику. При превышении допустимой нагрузки начинают нагреваться контактные группы и проводники, что может привести к воспламенению.