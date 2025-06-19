В Москве в ближайшие годы планируют внедрить ИИ в управлении транспортом

В Москве и других крупных городах в ближайшие годы планируют внедрить системы адаптивного управления транспортом с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Еремин в интервью «Парламентской газете» .

По словам Еремина, высокий уровень цифровизации транспорта делает ИИ незаменимым, что способствует развитию интеллектуальных систем управления.

«В первую очередь это касается перемещения. Я думаю, что в ближайшие пару лет активно начнут появляться в городах системы адаптивного управления движением на городских улицах, при которой человек не будет вмешиваться в этот процесс. Это система датчиков, видеокамер и так далее, которая будет обрабатывать информацию и в живом режиме регулировать фазы светофора», — процитировало спикера радио Sputnik.

Также он добавил, что сейчас обсуждается новый закон о транспортном обслуживании, который должен регулировать управление городской мобильностью и учитывать потребности пассажиров.