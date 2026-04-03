В Москве создали ИИ-помощника для портала поставщиков

На портале поставщиков появился ИИ-помощник. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков функционирует уже 13 лет. За это время было создано множество электронных сервисов.

«С прошлого года на портале появился маскот, робот Рэм. Мы его сейчас активно развиваем, я думаю, в дальнейшем он станет полноценным ИИ-помощником, который будет удобен каждому предпринимателю», — сообщил он.

Все сервисы на портале созданы для того, чтобы любой бизнес, включая начинающих предпринимателей, мог легко и удобно войти в систему госзакупок.

