МИД России объяснил отсутствие связи в Москве перед Днем Победы

Ограничения связи и мобильного интернета могут вызывать неудобства, однако вопросы безопасности важнее личного комфорта. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, меры ввели из-за реально существующих угроз и необходимости защитить критически важные системы.

«Ну так неужели это нужно объяснять? Неужели это и так непонятно, когда наша страна подвергается не просто теоретической опасности, а когда практически наносятся удары по инфраструктурным объектам, которые и обеспечивают и связь, и логистику, и безопасность, и медицину», — сказала она.

Захарова пояснила, что хорошо понимает значимость бесперебойной коммуникации, в том числе с учетом своего журналистского образования и многолетней работы с информацией. Принятые меры доставляют неудобство, в том числе, и ей самой, однако дипломат ставит в приоритет вопросы безопасности.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что регулярно приводит данные о детях, погибших и пострадавших в результате атак.

«Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда нет», — добавила она.

Ранее власти предупредили, что в Москве в период празднования 9 Мая ограничат работу мобильного интернета, отправку SMS-сообщений, а также доступ к ряду сервисов «белого списка».