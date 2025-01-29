В мини-приложение «Семья» разрешили переносить данные из MyHeritage

В мини-приложении «Семья» социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция. Теперь пользователи могут переносить в него данные из генеалогического сервиса MyHeritage.

Сделать это можно в настройках раздела «Профиль». Через приложение пользователи ищут родственников и создают с ними чаты.

В ближайшее время пользователям предоставят возможность изучать генеалогические древа других людей и получать уведомления о днях рождения.

Сервис MyHeritage 31 декабря объявил, что через месяц удалит все данные российских пользователей, и его возможности станут недоступны в стране. Руководители сайта рекомендовали озаботиться экспортом информации.