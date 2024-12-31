Генеалогический сервис MyHeritage удалит все профили россиян
Генеалогический сервис MyHeritage объявил о прекращении работы с россиянами
Крупнейший генеалогический сайт MyHeritage объявил, что через месяц удалит все данные российских пользователей. Соответствующие уведомления сервис накануне разослал владельцам аккаунтов. Внимание на рассылку обратил сайт News.ru.
Израильская социальная сеть MyHeritage («Мое наследие») с 2003 года пользовалась популярностью во всем мире, в том числе в России.
Пользователи сайта могли составлять и исследовать семейные древа, находить дальних родственников и предков.
С 1 февраля 2025 года возможности сервиса станут недоступны для россиян. MyHeritage полностью удалит аккаунты пользователей из России и их данные.
«Мы рекомендуем Вам экспортировать данные Вашего генеалогического древа и/или ДНК-тестов до 1 февраля», — говорится в сообщении компании.
Ранее на одном из стендов Петербургского международного экономического форума представили генеалогическое древо президента России Владимира Путина. Экспозицию составил дом семейных традиций «Кристиан».