Генеалогический сервис MyHeritage удалит все профили россиян

Генеалогический сервис MyHeritage объявил о прекращении работы с россиянами

Крупнейший генеалогический сайт MyHeritage объявил, что через месяц удалит все данные российских пользователей. Соответствующие уведомления сервис накануне разослал владельцам аккаунтов. Внимание на рассылку обратил сайт News.ru .

Израильская социальная сеть MyHeritage («Мое наследие») с 2003 года пользовалась популярностью во всем мире, в том числе в России.

Пользователи сайта могли составлять и исследовать семейные древа, находить дальних родственников и предков.

С 1 февраля 2025 года возможности сервиса станут недоступны для россиян. MyHeritage полностью удалит аккаунты пользователей из России и их данные.

«Мы рекомендуем Вам экспортировать данные Вашего генеалогического древа и/или ДНК-тестов до 1 февраля», — говорится в сообщении компании.

Ранее на одном из стендов Петербургского международного экономического форума представили генеалогическое древо президента России Владимира Путина. Экспозицию составил дом семейных традиций «Кристиан».