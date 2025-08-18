В МАХ опровергли данные о съемках пользователей на камеру

Мессенджер МАХ не снимает пользователей на камеру. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе социальной сети.

«Пользователь активирует камеру компьютера в МАХ только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка. Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступа к камере и не использует ее», — заявили в пресс-службе.

Ранее один из пользователей пожаловался, что МАХ якобы снимает юзеров на камеру. IT-эксперт Алексей Горелкин усомнился в этом — в такой функции нет смысла.

Однако некоторые приложения действительно могут использовать камеру, но не в целях шпионажа, а ради маркетинга. Создателям соцсетей нужно знать, чего хочет пользователь, объяснил Горелкин.