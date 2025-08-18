МАХ снимает пользователей на камеру? IT-эксперт рассказал, так ли это на самом деле

IT-эксперт Горелкин усомнился в том, что МАХ снимает пользователей на камеру

Один из пользователей МАХ пожаловался, что приложение снимает юзеров на камеру. Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин рассказал 360.ru, так ли это на самом деле.

Специалист напомнил о соцсетях Instagram* и Facebook*, которые собирали дополнительную информацию о пользователях без их ведома.

«Совсем недавно про это была большая история, можно это все найти через поисковики. Что касается мессенджера МАХ, то я сомневаюсь, что на данном этапе имеет смысл регулярно снимать пользователя», — отметил Горелкин.

По его словам, некоторые приложения действительно используют такую функцию.

«Вы, кстати, удивитесь: это не для шпионства какого-то, это для маркетинга. <…> В целом социальные сети — это способ доставки до вас контента. И поэтому очень важно тем, кто соцсети делает, чтобы было понятно, как удержать внимание, что человеку нравится. Может ли в теории какой-то мессенджер смотреть камеру? Да, в целом, может. Делает ли это мессенджер МАХ? Я сомневаюсь, потому что на данном этапе это большого смысла не имеет», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что все современные телефоны показывают, есть обращение к камере или нет.

«Все будут видеть, что загорается либо зеленая, либо желтенькая точечка о том, что идет обращение к камере. К тому же, бывает сложно разобрать приложению, какая камера фронтальная. <…> Пока это звучит как байка, но при этом байка обоснованная, потому что большие игроки на данном рынке использовали подобные методы», — сказал Горелкин.

Ранее разработчик успешно протестировал интеграцию «Госуслуг» в мессенджер MAX.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.