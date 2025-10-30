В Крыму опровергли информацию о блокировке иностранных мессенджеров

Мобильный оператор «Волна» заявил, что информация о частичной блокировке иностранных мессенджеров на территории Крыма не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Оператор отметил, что опубликованные сегодня сообщения о возможных ограничениях работы Telegram и WhatsApp* были неверно истолкованы. Там пояснили, что речь шла не о блокировке, а о ссылке на ранее опубликованные материалы, в которых упоминались потенциально возможные ограничения. Также в пресс-службе уточнили, что в работе Telegram действительно наблюдался временный сбой, из-за чего доступ к сервису мог быть кратковременно ограничен.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителей оператора сообщало, что работа Telegram и WhatsApp* в Крыму частично ограничена и что соответствующие меры предпринимает Роскомнадзор. Кроме того, в сообщении отмечалось, что Мининформ Крыма рекомендовал жителям использовать мессенджер MАХ, где доступны официальные каналы региональных ведомств и СМИ.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.