В Китае запустили производство летающих автомобилей

Китайский производитель XPeng начал пробное производство летающих автомобилей на заводе в южной части КНР. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

Завод в Гуанчжоу уже выпустил первый электрический летательный аппарат модульного автомобиля Land Aircraft Carrier. Возможности предприятия позволяют ежегодно выпускать 10 тысяч съемных авиационных модулей.

Land Aircraft Carrier представляет собой электромобиль-фургон, в задней части которого находится летательный модуль.

Аппарат управляется через мобильное приложение и оснащен шестью винтами. Конструкция лопастей и фюзеляжа выполнена из легкого и прочного углепластика. Наземный транспорт для летающего модуля выполняет функцию зарядной станции.

В сентябре два летающих автомобиля столкнулись в воздухе и загорелись в Китае. Пострадал один человек, его доставили в больницу.