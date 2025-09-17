Два летающих автомобиля столкнулись в воздухе и загорелись в Китае

Два летающих автомобиля столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Чанчуне. Об этом сообщило издание Car News China .

После столкновения машины рухнули на землю и загорелись. Пострадал один человек, ему понадобилась госпитализация. Производитель автомобилей XPeng Motors пока не комментировал происшествие, его причины остаются неизвестными.

Тушили возгорание сразу несколько пожарных грузовиков.

В марте производитель анонсировал, что такие летающие машины пойдут в серию в 2026 году. Генеральный директор компании Хэ Сяопэн заявил, что они станут первыми в своем роде. Кроме того, в них интегрируют систему управления с искусственным интеллектом.