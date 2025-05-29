В Китае впервые испытали первую в стране многоразовую ракету

Частная компания Sepoch запустила первую в КНР многоразовую ракету

Китайская частная компания Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) успешно испытала первую в стране многоразовую ракету типа Hiker. Об этом сообщила газета Global Times.

Ракета со взлетной массой около 57 тонн после запуска вернулась на землю. Время ее полета составило 125 секунд.

Оснащенная кислородно-метановым двигателем ракета достигла высоты 2,5 километра и мягко приземлилась на платформе около побережья провинции Шаньдун.

Ранее американская компания SpaceX подтвердила, что космический корабль Starship во время испытаний развалился и сгорел в атмосфере. Многоразовая ракета-носитель вылетела с космодрома в Техасе и должна была сесть в Мексиканском заливе. Вместо этого корабль сделал виток вокруг планеты и сгорел над Индийским океаном.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте