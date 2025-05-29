В Китае впервые испытали первую в стране многоразовую ракету

Китайская частная компания Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) успешно испытала первую в стране многоразовую ракету типа Hiker. Об этом сообщила газета Global Times .

Ракета со взлетной массой около 57 тонн после запуска вернулась на землю. Время ее полета составило 125 секунд.

Оснащенная кислородно-метановым двигателем ракета достигла высоты 2,5 километра и мягко приземлилась на платформе около побережья провинции Шаньдун.

Ранее американская компания SpaceX подтвердила, что космический корабль Starship во время испытаний развалился и сгорел в атмосфере. Многоразовая ракета-носитель вылетела с космодрома в Техасе и должна была сесть в Мексиканском заливе. Вместо этого корабль сделал виток вокруг планеты и сгорел над Индийским океаном.