В Китае создали систему, которая находит дроны по звуку

В Китае разработали систему обнаружения беспилотников, которая находит дроны по звуку и идентифицирует их с помощью камер. Об этом сообщила компания-разработчик Beijing Ribri Technology .

Комплекс весит 6,4 килограмма и состоит из акустического блока с 48-ю микрофонами и оптической камеры, работающей в видимом и инфракрасном диапазонах. Устройство распознает как небольшие FPV-дроны, так и крупные аппараты типа «Шахед-136».

Камера позволяет фиксировать цели на расстоянии до четырех километров в любое время суток. Разработчики подчеркнули, что система не использует радар, поэтому ее невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Оборудование подходит для охраны военных объектов, защиты критической инфраструктуры и морской безопасности. Корпус защищен от пыли и влаги и выдерживает экстремальные погодные условия.

В России активно обсуждаются перспективы применения мощных сверхвысокочастотных комплексов для борьбы с беспилотниками. Эти системы, способные выжигать электронную начинку дронов, рассматриваются военными экспертами как новое слово в противовоздушной обороне ближнего радиуса.