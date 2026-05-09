В Китае презентовали первый в мире двухъядерный квантовый компьютер

В Китае представили первый в мире двухъядерный квантовый компьютер презентовала Hanyuan-2. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на официальное издание министерства науки и технологий КНР.

Как говорится в публикации, эта разработка знаменует вступление в новый этап развития квантовых вычислительных технологий Китая. Его разработала компания Cold Atom Technology, входящая в состав Китайской академии наук.

«В то время как другие квантовые компьютеры потребляют много энергии и должны работать при температурах, близких к абсолютному нулю, в конструкции этого компьютера используются нейтральные атомы, которые потребляют меньше энергии и упрощают обслуживание устройства», — отметили авторы материала.

Компания-разработчик отчиталась, что сдвоенные ядра Hanyuan-2 поддерживают параллельные вычисления. Они оценили эту функцию, как если бы одновременно работали два мозга.

