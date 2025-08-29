В Китае изобрели первый в мире универсальный чип сети 6G

В Китае представили 6G-чип, скачивающий 50 ГБ за пару секунд

Первый в мире универсальный чип для сетей шестого поколения (6G) разработали в Китае. Он способен обеспечить высокоскоростную передачу данных на всех частотах, сообщило South China Morning Post.

По словам разработчиков Пекинского университета, технология позволяет в 5000 раз ускорить передачу данных по сравнению с текущими скоростями в малонаселенных регионах США. С таким интернетом пользователь сможет передать 50-гигабайтный видеофайл за несколько секунд.

Ученые подчеркнули значимость разработки в условиях растущего спроса на сверхбыстрый интернет. Профессор Ван Синцзюня отметил, что универсальность чипа обусловлена необходимостью гибко адаптироваться к архитектурам сетей нового поколения.

По словам экспертов, массовое внедрение таких чипов может привести к перегрузке электромагнитных сред и негативно повлиять на надежность соединений.

Ранее сообщалось, что китайские ученые разрабатывают способы противодействия космическим спутникам Starlink. Рассматриваются разные варианты воздействия на аппараты, вплоть до уничтожения.