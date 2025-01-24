В Казахстане сообщили о перебоях в работе сотовой связи и платформ Meta

«Казинформ» сообщил о массовом сбое связи и интернета в Казахстане

Сложности в работе сотовой связи и сервисов Meta* возникли в Казахстане. Об этом сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на Минцифры страны.

Кроме того, некоторое время в стране не работали сервисы государственных органов, связанные с АО «Национальные информационные технологии».

В министерстве признали перебои со связью, но отметили, что сбой в работе Facebook*, Instagram* и WhatsApp носит глобальный характер и не связаны с проблемами у казахской компании.

Ранее днем российские пользователи пожаловались на нестабильную работу Telegram, RuTube, «ВКонтакте» и некоторых других сервисов и платформ. Из сотовых операторов больше всего жалоб поступило на «МегаФон».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.